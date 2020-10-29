Японцы скрестили новый Toyota RAV4 и старый Chevrolet Tahoe

Компания Mitsuoka специализируется на выпуске автомобилей в стиле британских моделей 50-х годов прошлого века. На сегодняшний день в линейке японской марки присутствуют несколько седанов, хэтчбек а также родстер и миниатюрный трехколесный электромобиль. Но на этот раз фирма решила отойти от своей стилистики, выпустив первый в истории марки вседорожник, который к тому же не похож на все предыдущие модели компании.
Новинка, получившая название Buddy, спереди напоминает Chevrolet Tahoe 1990-х годов, а сзади — Cadillac SRX. Компания не скрывает, что планировала сделать внедорожник в американском стиле, поэтому японская новинка оборудована похожей хромированной радиаторной решеткой и раздельной передней оптикой в стиле американских моделей. Кроме того, вертикальные задние фонари и хромированный бампер проводят еще большую параллель между двумя автомобилями.
Mitsuoka Motor
В то же время боковой силуэт Buddy отсылает к последнему поколению Toyota RAV4. Вероятно, популярная японская модель используется в качестве базы для нового внедорожника. Об этом говорит и линейка двигателей, которая состоит из двухлитрового бензинового «атмосферника» мощностью от 168 до 171 лошадиной силы, а также 175- и 178-сильных гибридных силовых установок на базе мотора объемом 2,5 литра.
Mitsuoka Motor
Для Mitsuoka Buddy будут доступны 11 однотонных расцветок кузова, а также шесть двухцветных ливрей.
Фото: Mitsuoka Motor
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Дополнительные подробности о новой модели, а также ее стоимость, станут известны ближе к началу продаж, который запланирован на 26 ноября.
В середине апреля компания Mitsuoka Motor представила специальную серию субкомпакта Viewt – Cafe Latte. Ретромодель Viewt с «глазастым» внешним видом построена на базе современного Nissan March и доступна в кузове седан и хэтчбек.