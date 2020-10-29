Японцы скрестили новый Toyota RAV4 и старый Chevrolet Tahoe

Компания Mitsuoka специализируется на выпуске автомобилей в стиле британских моделей 50-х годов прошлого века. На сегодняшний день в линейке японской марки присутствуют несколько седанов, хэтчбек а также родстер и миниатюрный трехколесный электромобиль. Но на этот раз фирма решила отойти от своей стилистики, выпустив первый в истории марки вседорожник, который к тому же не похож на все предыдущие модели компании.

Новинка, получившая название Buddy, спереди напоминает Chevrolet Tahoe 1990-х годов, а сзади — Cadillac SRX. Компания не скрывает, что планировала сделать внедорожник в американском стиле, поэтому японская новинка оборудована похожей хромированной радиаторной решеткой и раздельной передней оптикой в стиле американских моделей. Кроме того, вертикальные задние фонари и хромированный бампер проводят еще большую параллель между двумя автомобилями.