На продажу выставили экстремальный хот-род, собранный из двух Porsche

На постройку экстремального хот-рода ателье Emory Motorsports из американского штата Орегон совместно с итальянской компанией Momo потратило порядка четырех лет. От спорткара 356 купе достался матовый черный кузов, который пришлось вручную подгонять под шасси от Porsche 911 с индексом 964.

От Momo автомобиль получил черные пятистицевые колесные диски, которые использовались в конце 70-х годов прошлого века на гоночных Porsche 935, 956 и 962, обутые в шины Pirelli P Zero. В салоне установили спортивные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности, педальный узел Tilton и рулевое колесо Momo Prototipo.