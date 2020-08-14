На продажу выставили экстремальный хот-род, собранный из двух Porsche

На постройку экстремального хот-рода ателье Emory Motorsports из американского штата Орегон совместно с итальянской компанией Momo потратило порядка четырех лет. От спорткара 356 купе достался матовый черный кузов, который пришлось вручную подгонять под шасси от Porsche 911 с индексом 964.
От Momo автомобиль получил черные пятистицевые колесные диски, которые использовались в конце 70-х годов прошлого века на гоночных Porsche 935, 956 и 962, обутые в шины Pirelli P Zero. В салоне установили спортивные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности, педальный узел Tilton и рулевое колесо Momo Prototipo.
Фото: RM Sotheby's
В движение 356 RSR Outlaw приводит 2,4-литровый «твин-турбо» с турбинами Garret и системой впрыска Rothsport, выдающий 393 лошадиных силы. Пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Динамические характеристики хот-рода не раскрываются, однако известна его снаряженная масса, которая равна всего 885 килограммам.
На данный момент ставка на покупку Porsche 356 RSR Outlaw равна 350 000 долларам (25,7 миллиона рублей по текущему курсу). По прогнозам RM Sotheby’s, итоговая стоимость составит от 450 000 до 650 000 долларов (33-48 миллионов рублей). До конца торгов осталось менее 12 часов.
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