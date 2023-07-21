Mitsuoka обновила родстер на базе Mazda MX-5

Родстер Mitsuoka Himiko первого поколения был представлен в 2008 году. Он создан на шасси «Мазды» MX-5 и стилистически близок к Morgan Aero 8. Пять лет назад модель сменила поколение и перебралась на «тележку» от свежей MX-5 ND. Особых причин что-либо менять пока нет.

Тем не менее в Mitsuoka решились на небольшое обновление. Оно коснется в первую очередь отделки кузова и салона, а вот двигатель останется прежним — это «атмосферник» Skyactiv-G 1.5 мощностью 132 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента.