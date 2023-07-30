Изделие подойдёт для строительной техники, тракторов и погрузчиков

В Беларуси начали выпускать новый малолитражный дизель. Минский моторный завод (ММЗ) приступил к сборке четырёхцилиндрового двигателя MMZ-2.5DTI. Речь идёт о 2,5-литровом агрегате, который разработан для дизель-генераторных установок мощностью 41 лошадиную силу, однако новинка может применяться на колёсной и гусеничной технике. В течение пяти месяцев на ММЗ изготовят и передадут российским партнёрам для испытаний пять двигателей.