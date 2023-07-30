В Беларуси начали выпускать новый малолитражный дизельИзделие подойдёт для строительной техники, тракторов и погрузчиков
В Беларуси начали выпускать новый малолитражный дизель. Минский моторный завод (ММЗ) приступил к сборке четырёхцилиндрового двигателя MMZ-2.5DTI. Речь идёт о 2,5-литровом агрегате, который разработан для дизель-генераторных установок мощностью 41 лошадиную силу, однако новинка может применяться на колёсной и гусеничной технике. В течение пяти месяцев на ММЗ изготовят и передадут российским партнёрам для испытаний пять двигателей.
Двигатель MMZ-2.5DTI является дальнейшим развитием 2,1-литрового мотора MMZ-4DTI. Предшественник развивает от 49 до 140 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки и конфигурации. Предполагалось, что белорусский дизель появится под капотом «ГАЗелей» и УАЗов, однако в итоге ставку сделали на китайские агрегаты.
В Нижнем Новгороде локализовали 2,5-литровый дизель Foton, а на внедорожниках Ульяновского автозавода появится 2,0-литровый двигатель JAC, знакомый по коммерческой линейке Sollers. Однако агрегаты ММЗ могут использоваться для замены старых советских и российских двигателей.
В планах Минского моторного завода выпускать двигатели для гибридных автомобилей. Кроме того, готовы опытные образцы сверхмощных моторов, например, шестнадцатицилиндрового гигантского дизеля и V12 на его основе, в которых заинтересован БелАЗ.