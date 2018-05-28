Tesla Model 3 проехала без подзарядки почти тысячу километров

Американец Шон Митчелл установил новый рекорд, проехав на электромобиле Tesla Model 3 без подзарядки 975,58 километра. Двигаясь со скоростью 32-48 километров в час, он провел за рулем 32 часа. Таким образом Митчелл улучшил собственное достижение — 830 километров на одной зарядке.

Для установления рекорда неподалеку от международного аэропорта Денвера, штат Колорадо, была найдена кольцевая дорога протяженностью 1,61 километра и перепадом высот не более трех метров.

По ней Митчелл его напарник Эрик Стрейт ездили пока батарея полностью не разрядилась. Они старались сократить до минимума количество остановок, а еду, которую подвозили друзья, ловили сачком во время движения.

Автор рекорда отмечает, что низкий заряд батареи бортовые системы Model 3 начали показывать при емкости 66 киловатт-часов вместо 75. Кроме того, после 32-часовой поездки возникли проблемы с зарядкой, и машину пришлось отбуксировать в сервисный центр.

В августе 2017 года участники итальянского клуба владельцев Tesla проехать на Model S 100D более тысячи километров. За время поездки было израсходовано 98,4 киловатт-часа электроэнергии, а общее время в пути составило 29 часов.