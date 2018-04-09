Tesla хочет выпускать по 5000 экземпляров Model 3 в неделю

Пульс

Маск назвал сроки появления полноприводной Tesla Model 3

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9 апреля 2018

Компания Tesla выпустит полноприводную модификацию электрокара Model 3 после того, как объем производства модели достигнет пяти тысяч автомобилей в неделю. Об этом написал глава автопроизводителя Илон Маск, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети Twitter.

По прогнозу бизнесмена, такой объем выпуска может быть достигнут к июлю текущего года. После этого компания будет готова добавлять Model 3 новые опции и оборудование, которые сейчас усложнили бы процесс увеличения объема производства.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что компания Tesla сталкивается с трудностями в производстве Model 3. В частности, до предприятия компании не могло дойти необходимое оборудование, находящееся в Германии.

[Серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м](https://motor.ru/selector/elektrokary2018goda.htm)

Серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Позже стало известно, что около 40 процентов деталей, поступающих на сборочный конвейер Model 3 – бракованные и не соответствуют начальной спецификации.

Тем не менее, Илон Маск сообщил, что компания уже выпускает более 2000 электрокаров в неделю и собирается в ближайшее время дополнительно нарастить объем.

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