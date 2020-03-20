Гран-при Монако Формулы-1 отменили впервые за 66 лет

По плану Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая, однако затем его перенесли на неопределенный срок. 19 марта местные власти заявили, что у князя Монако Альберта II диагностировали коронавирус. 64-летний монарх известен свой своей любовью к Формуле-1 – ежегодно он лично вручал кубок победившему пилоту.
Позже Автомобильный клуб Монако объявил, что в 2020 году Гран-при не состоится. Так что в следующий раз княжество примет Королевские гонки только в 2021 году.
Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отменили Гран-при Китая, который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Следом стало известно об отмене Гран-при Австралии, а затем о переносах на неопределенный срок Гран-при Бахрейна и Вьетнама.
19 марта Всемирный совет FIA принял решение о переносе летнего перерыва с августа на апрель, а также продлении его на 21 день (обычно он занимает две недели). Новый календарь на сезон 2020 года будет сформирован в ближайшие дни.
От пандемии пострадала не только Формула-1, но также Формула-Е, WEC и чемпионат Moto GP. А марафон «24 часа Ле-Мана», который должен был пройти 13-14 июня, перенесли на 19-20 сентября.