Гран-при Монако Формулы-1 отменили впервые за 66 лет

По плану Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая, однако затем его перенесли на неопределенный срок. 19 марта местные власти заявили, что у князя Монако Альберта II диагностировали коронавирус. 64-летний монарх известен свой своей любовью к Формуле-1 – ежегодно он лично вручал кубок победившему пилоту.

Позже Автомобильный клуб Монако объявил, что в 2020 году Гран-при не состоится. Так что в следующий раз княжество примет Королевские гонки только в 2021 году.