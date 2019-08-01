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14:37

Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей

Проект «Монарх» заявил о работе над линейкой батарейных машин

Представители российской компании «Монарх», которая намерена запустить в серию целую линейку электромобилей, провели онлайн-конференцию и раскрыли некоторые детали проекта. Заявлены шесть типов кузовов, пробег без подзарядки более 500 километров и цена от 1 500 000 рублей.

Начать стоит с того, что де-юре фирмы «Монарх» не существует, а организатором проекта выступает ООО «Новые технологии Сибири». Согласно юридической модели, опубликованной на сайте, АО «Монарх» будет образовано в четвертом квартале 2019 года, с перспективой листинга акций на Московской бирже и NASDAQ в 2020-2021 годах. Сейчас компания привлекает частных инвесторов: им предложено вложить от 15 тысяч рублей, получить бонус в виде 20 процентов к общей сумме приобретаемых акций, скидку на электрокар и его обслуживание.

Проект «Монарх» уже вызывает много вопросов, так как в числе партнеров указаны компании и лица, которые никакого отношения к нему не имеют. Так, причастность к проекту опровергла гонконгская Sino International Cooperation Limited. Кроме того, «Монарх» объявил о сотрудничестве с корейской World Team Success (WTS), которая на деле оказалась МЛМ-компанией, занимающейся сбором инвестиций.

Что касается электромобилей, то представители фирмы заявляют о разработке собственной масштабируемой проприетарной платформы, моторов и батарей различной мощности и емкости. Заявлены шесть типов кузов и варианты с моно- или полным приводом.

Начальная цена электрокара составит 1 500 000 рублей (седан). Стоимость кроссовера «Монарх» — 2 500 000 рублей, а внедорожника — 4 миллиона рублей.

На представленных в рамках онлайн-конференции рендерах изображен электрический хэтчбек «Монарх». Можно заметить, что стилистика автомобиля является заимствованной: задняя часть кузова практически полностью повторяет Bugatti La Voiture Noire. Минимум внешних панелей у гиперкара объясняется просто — из-за особенностей дизайна потребовалось переделать систему охлаждения двигателя, но на электрокаре такое решение носит исключительно декоративный характер.

В планах «Монарха» за период с 2019 по 2021 год привлечь 14,7 миллиарда рублей инвестиций. Общая капитализация компании при этом должна составить 30 миллиардов рублей. Однако информация о появлении прототипов электрокаров, а также запуске производства отсутствует.