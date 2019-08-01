Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей

На представленных в рамках онлайн-конференции рендерах изображен электрический хэтчбек «Монарх». Можно заметить, что стилистика автомобиля является заимствованной: задняя часть кузова практически полностью повторяет Bugatti La Voiture Noire. Минимум внешних панелей у гиперкара объясняется просто — из-за особенностей дизайна потребовалось переделать систему охлаждения двигателя, но на электрокаре такое решение носит исключительно декоративный характер.

В планах «Монарха» за период с 2019 по 2021 год привлечь 14,7 миллиарда рублей инвестиций. Общая капитализация компании при этом должна составить 30 миллиардов рублей. Однако информация о появлении прототипов электрокаров, а также запуске производства отсутствует.