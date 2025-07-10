Россияне готовы потратить на покупку машины на треть больше, чем год назад

Купить новый автомобиль готовы только 12 процентов респондентов. Сумма, которую они собираются потратить, намного выше — 2,1 миллиона рублей в среднем.

Что касается марок, то 16 процентов россиян присматриваются к Lada. Второе место разделили Toyota и Kia с восемью процентами голосов у каждой, а третье — Renault и Hyundai с семью процентами.

Для большинства (64 процентов) потенциальных покупателей важнее всего в автомобиле соотношение цены и качества. Мощность двигателя оказалась на втором месте (38 процентов), практичность и удобство — на третьем (21 процент)