В России хотят взимать повышенный налог с владельцев старых машин

В РОАД считают, что нужно отслеживать весь жизненный путь каждого транспортного средства — от выпуска до утилизации. Также необходимо побуждать россиян избавляться от старых машин.

Повышенного налога на автомобили старше 15 лет и введения обязательного техосмотра для них раз в два года будет достаточно, отмечают в РОАД. Более жесткие меры вводить не нужно, так от них «граждане пострадают», сказал президент ассоциации Алексей Подщеколдин.