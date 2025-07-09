В России хотят взимать повышенный налог с владельцев старых машин

В России хотят взимать повышенный налог с владельцев старых машинЭто станет стимулом для обновления автопарка, считают авторы проекта
В РОАД считают, что нужно отслеживать весь жизненный путь каждого транспортного средства — от выпуска до утилизации. Также необходимо побуждать россиян избавляться от старых машин.
Повышенного налога на автомобили старше 15 лет и введения обязательного техосмотра для них раз в два года будет достаточно, отмечают в РОАД. Более жесткие меры вводить не нужно, так от них «граждане пострадают», сказал президент ассоциации Алексей Подщеколдин.
Сейчас законопроект еще не доработан до конца. Завершить разработку планируют до конца июля. Помимо требований к владельцам, дилеры собираются прописать в нем базовые понятия: что такое автомобиль, что такое дилер, кто такой автопроизводитель, кто такой дистрибьютор.
Автопарк России стареет. По подсчетам «Автостата», сейчас семь из 10 машин в стране старше 10 лет. В результате растут расходы на ремонт: весной 2025-го средний чек составлял 50–55 тысяч рублей, тогда как в 2022-м ремонт обходился в 2,5 раза дешевле. Вместе с тем сокращается рынок новых автомобилей. В июне 2025-го россияне купили 90,1 тысячу новых легковых машин, что на 27,6 процента ниже результата июня 2024 года.