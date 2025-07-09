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Опубликовано 09 июля 2025, 09:12
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В России хотят взимать повышенный налог с владельцев старых машин

Это станет стимулом для обновления автопарка, считают авторы проекта
В России может появиться повышенный налог для старых автомобилей. Соответствующий законопроект разрабатывает ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В частности, для автомобилей старше 15 лет предлагается ввести повышенный транспортный налог и обязательный техосмотр два раза в год. Такие меры побудят граждан чаще обновлять авто, считают дилеры.
В России хотят взимать повышенный налог с владельцев старых машин
© Алексей Мальгавко / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В РОАД считают, что нужно отслеживать весь жизненный путь каждого транспортного средства — от выпуска до утилизации. Также необходимо побуждать россиян избавляться от старых машин. 

Повышенного налога на автомобили старше 15 лет и введения обязательного техосмотра для них раз в два года будет достаточно, отмечают в РОАД. Более жесткие меры вводить не нужно, так от них «граждане пострадают», сказал президент ассоциации Алексей Подщеколдин.

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Сейчас законопроект еще не доработан до конца. Завершить разработку планируют до конца июля. Помимо требований к владельцам, дилеры собираются прописать в нем базовые понятия: что такое автомобиль, что такое дилер, кто такой автопроизводитель, кто такой дистрибьютор.

Автопарк России стареет. По подсчетам «Автостата», сейчас семь из 10 машин в стране старше 10 лет. В результате растут расходы на ремонт: весной 2025-го средний чек составлял 50–55 тысяч рублей, тогда как в 2022-м ремонт обходился в 2,5 раза дешевле. Вместе с тем сокращается рынок новых автомобилей. В июне 2025-го россияне купили 90,1 тысячу новых легковых машин, что на 27,6 процента ниже результата июня 2024 года.