Идею транспорта для Москвы будущего позаимствуют у Илона Маска

В задачи компании войдет анализ транспортной и социально-экономической ситуации в столице и выявление основных проблем инфраструктуры. В техническом задании указан 21 приоритет стратегии, в числе которых увеличение пропускной способности улиц и эффективности пассажирского и грузового транспорта, а также изучение уже существующих технологий. К последним, в частности, относится Hyperloop Илона Маска.

Концепция вакуумного поезда Hyperloop была представлена в августе 2013 года. Тогда сообщалось, что тележки с вагонами смогут разгоняться 1220 километров в час. В будущем система тоннелей может быть объединена с тоннелями для автомобилей и автономных автобусов, разработкой которых занимается The Boring Company, которая также принадлежит Маску.