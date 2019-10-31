Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:41

Идею транспорта для Москвы будущего позаимствуют у Илона Маска

Программа развития транспортного комплекса столицы обойдется правительству в 210 миллионов рублей

Компания McKinsey & Company CIS выиграла тендер на 210 миллионов рублей. Эти средства потратят на разработку программы развития транспортного комплекса Москвы на 2019-2023 годы и на период до 2040 года, сообщает газета «Ведомости». Один из вариантов – изучение технологии Hyperloop Илона Маска.

В задачи компании войдет анализ транспортной и социально-экономической ситуации в столице и выявление основных проблем инфраструктуры. В техническом задании указан 21 приоритет стратегии, в числе которых увеличение пропускной способности улиц и эффективности пассажирского и грузового транспорта, а также изучение уже существующих технологий. К последним, в частности, относится Hyperloop Илона Маска.

Концепция вакуумного поезда Hyperloop была представлена в августе 2013 года. Тогда сообщалось, что тележки с вагонами смогут разгоняться 1220 километров в час. В будущем система тоннелей может быть объединена с тоннелями для автомобилей и автономных автобусов, разработкой которых занимается The Boring Company, которая также принадлежит Маску.

Как устроен Hyperloop

Предыдущая стратегия развития транспортного комплекса Москвы была принята в 2011 году. Одной из приоритетных задач было пересадить автомобилистов на общественный транспорт.

Программа включала строительство новых станций метро, открытие Московских центральных диаметров, ликвидацию хаотичной парковки, введение штрафов за неоплаченную парковку, внедрение интеллектуальной транспортной системы и создание выделенных полос.

Источник: Ведомости