Идею транспорта для Москвы будущего позаимствуют у Илона Маска

В задачи компании войдет анализ транспортной и социально-экономической ситуации в столице и выявление основных проблем инфраструктуры. В техническом задании указан 21 приоритет стратегии, в числе которых увеличение пропускной способности улиц и эффективности пассажирского и грузового транспорта, а также изучение уже существующих технологий. К последним, в частности, относится Hyperloop Илона Маска.
Концепция вакуумного поезда Hyperloop была представлена в августе 2013 года. Тогда сообщалось, что тележки с вагонами смогут разгоняться 1220 километров в час. В будущем система тоннелей может быть объединена с тоннелями для автомобилей и автономных автобусов, разработкой которых занимается The Boring Company, которая также принадлежит Маску.
Предыдущая стратегия развития транспортного комплекса Москвы была принята в 2011 году. Одной из приоритетных задач было пересадить автомобилистов на общественный транспорт.
Программа включала строительство новых станций метро, открытие Московских центральных диаметров, ликвидацию хаотичной парковки, введение штрафов за неоплаченную парковку, внедрение интеллектуальной транспортной системы и создание выделенных полос.