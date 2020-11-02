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Москвичам запретят выезжать на выделенные полосы даже по выходным

Нововведение вступит в силу с 7 ноября

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Анастасия Дубина
Начиная с 7 ноября вне зависимости от дня недели проезд по всем выделенным полосам Москвы будет доступен только для городского транспорта, а также коммунальных и экстренных служб. По мнению специалистов Департамента транспорта, нововведение позволит ускорить проезд общественного транспорта, а также избежать случайных штрафов для автовладельцев.

Проехать по столичным выделенкам смогут водители городского транспорта, такси, машин экстренных служб, включая пожарные, полицеские и автомобили скорой помощи. Кроме того, проезд по выделенным полосам вне зависимости от дня недели будет доступен для автомобилей коммунальных служб и велосипедистов.

По словам представителей Департамента транспорта, в виду того, что в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 000 пассажиров наземного транспорта и более 250 000 клиентов такси, единый режим работы позволит сократить задержки при движении городских служб, а также избежать случайных штрафов для автомобилистов.

Московским водителям отменили более 30 тысяч штрафов

В настоящий момент в Москве завершается демонтаж оставшихся знаков. Начиная с субботы, столичные комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать автомобилистов за выезд на выделенную полосу вне зависимости от дня недели. Стоимость санкции составляет три тысячи рублей.

В конце октября Госдума в первом чтении приняла законопроект, подразумевающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Стоимость санкции составит от 2 500 до 5 500 рублей.

Источник: Дептранс Москвы