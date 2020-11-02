Москвичам запретят выезжать на выделенные полосы даже по выходным

Проехать по столичным выделенкам смогут водители городского транспорта, такси, машин экстренных служб, включая пожарные, полицеские и автомобили скорой помощи. Кроме того, проезд по выделенным полосам вне зависимости от дня недели будет доступен для автомобилей коммунальных служб и велосипедистов.

По словам представителей Департамента транспорта, в виду того, что в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 000 пассажиров наземного транспорта и более 250 000 клиентов такси, единый режим работы позволит сократить задержки при движении городских служб, а также избежать случайных штрафов для автомобилистов.

В настоящий момент в Москве завершается демонтаж оставшихся знаков. Начиная с субботы, столичные комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать автомобилистов за выезд на выделенную полосу вне зависимости от дня недели. Стоимость санкции составляет три тысячи рублей.