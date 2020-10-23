В России вводят штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам

Согласно новой статье КоАП, на 2,5 тысячи рублей за проезд «зайцем» будут штрафовать водителей легковых автомобилей и машин, принадлежащих иностранному перевозчику. Отмечается, что во втором случае ответственность ляжет не на владельца автомобиля, а на водителя – ему и придётся выплачивать штраф. Санкция за неоплаченный проезд для грузовиков и автобусов составит 5,5 тысячи рублей. Нарушения будут фиксировать с помощью дорожных комплексов фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме.

Однако проект подразумевает способ избежать штрафа: для этого проезд по платной дороги необходимо оплатить в течение 60 дней.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что введение штрафов ускорит массовое внедрение безбарьерной системы взимания платы free flow («свободный поток»), которая широко используется в Европе. Такая система не нуждается в пунктах оплаты со шлагбаумами – плата за проезд списывается автоматически.

Кроме этого, в записке упомянули штрафы за неоплаченный проезд, взимаемые с европейских водителей. Так, в Италии «зайцев» штрафуют на 300 евро, в Австрии – на 120 евро, а в Швейцарии – на 200 швейцарских франков.