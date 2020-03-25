В России начали эвакуировать автомобили нарушителей карантина

Как сообщает РБК, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина, эту инициативу поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. За нарушение режима изоляции предлагают штрафовать граждан на 1 миллион рублей или лишать свободы на пять лет, но только в том случае, если нарушение карантина привело к массовому заражению.
Пока же, согласно ст. 6.3 КоАП, несоблюдение режима изоляции наказывается предупреждением или административным штрафом в размере от 100 до 500 рублей.
По состоянию на 25 марта, в России подтверждено 658 случаев заболевания (+163 случая за последние сутки). Число заразившихся коронавирусом в Москве, по данным оперштаба, за сутки возросло с 290 до 410 человек.
Ранее сообщалось, что в России будет приостановлен выпуск автомобилей Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Peugeot и Citroen. Автопроизводители столкнулись с нехваткой запчастей, которые поставляются из-за рубежа.