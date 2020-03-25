В России начали эвакуировать автомобили нарушителей карантина

Как сообщает РБК, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина, эту инициативу поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. За нарушение режима изоляции предлагают штрафовать граждан на 1 миллион рублей или лишать свободы на пять лет, но только в том случае, если нарушение карантина привело к массовому заражению.

Пока же, согласно ст. 6.3 КоАП, несоблюдение режима изоляции наказывается предупреждением или административным штрафом в размере от 100 до 500 рублей.