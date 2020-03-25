Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:53

В России начали эвакуировать автомобили нарушителей карантина

Известен как минимум один случай перемещения машины на штрафстоянку в Москве

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Лиза Будрина
Столичный дептранс отчитался о задержании нарушителя карантина и перемещении его автомобиля на штрафстоянку. В ведомстве уточнили, что машину «изолировали от остальных транспортных средств», а с водителем провели разъяснительную беседу.

Как сообщает РБК, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина, эту инициативу поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. За нарушение режима изоляции предлагают штрафовать граждан на 1 миллион рублей или лишать свободы на пять лет, но только в том случае, если нарушение карантина привело к массовому заражению.

Пока же, согласно ст. 6.3 КоАП, несоблюдение режима изоляции наказывается предупреждением или административным штрафом в размере от 100 до 500 рублей.

По состоянию на 25 марта, в России подтверждено 658 случаев заболевания (+163 случая за последние сутки). Число заразившихся коронавирусом в Москве, по данным оперштаба, за сутки возросло с 290 до 410 человек.

Ранее сообщалось, что в России будет приостановлен выпуск автомобилей Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Peugeot и Citroen. Автопроизводители столкнулись с нехваткой запчастей, которые поставляются из-за рубежа.

Источник: Департамент транспорта Москвы, РБК