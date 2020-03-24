Volkswagen останавливает сборку автомобилей в России

Неделей ранее Volkswagen остановил конвейеры европейских предприятий на фоне распространения коронавируса COVID-19, падения продаж новых машин и перебоев с поставками комплектующих. В частности, работу прекратили заводы в Испании, Португалии и Словакии. При этом в середине марта концерн возобновил производство на китайских фабриках в городах Чанша и Урумчи.
Что же касается российских заводов, то на предприятии в Калужской области собирают Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде производят Skoda Octavia, Kodiaq, Karoq и Volkswagen Jetta.
Представитель Volkswagen подчеркнул, что в настоящее время компания способна обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.
Ранее Skoda перенесла запуск нового Rapid в России в связи с нехваткой комплектующих на заводе в Калуге. Старт продаж модели отложили до мая 2020 года. С нехваткой деталей также столкнулись «АвтоВАЗ» и калининградский «Автотор». Последний предупредил о сокращении объемов выпуска автомобилей примерно на 8 тысяч по итогам первого квартала текущего года. «АвтоВАЗ», двое сотрудников которого заразились коронавирусом, работает в штатном режиме.