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12:42

Volkswagen останавливает сборку автомобилей в России

Режим простоя вводится из-за нехватки комплектующих из Европы

© Volkswagen
Лиза Будрина
Компания Volkswagen объявила о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки деталей, которые поставляются из Европы. Производство будет остановлено на две недели, с 30 марта по 10 апреля, уточняет ТАСС.

Неделей ранее Volkswagen остановил конвейеры европейских предприятий на фоне распространения коронавируса COVID-19, падения продаж новых машин и перебоев с поставками комплектующих. В частности, работу прекратили заводы в Испании, Португалии и Словакии. При этом в середине марта концерн возобновил производство на китайских фабриках в городах Чанша и Урумчи.

Что же касается российских заводов, то на предприятии в Калужской области собирают Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде производят Skoda Octavia, Kodiaq, Karoq и Volkswagen Jetta.

Представитель Volkswagen подчеркнул, что в настоящее время компания способна обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Ранее Skoda перенесла запуск нового Rapid в России в связи с нехваткой комплектующих на заводе в Калуге. Старт продаж модели отложили до мая 2020 года. С нехваткой деталей также столкнулись «АвтоВАЗ» и калининградский «Автотор». Последний предупредил о сокращении объемов выпуска автомобилей примерно на 8 тысяч по итогам первого квартала текущего года. «АвтоВАЗ», двое сотрудников которого заразились коронавирусом, работает в штатном режиме.

Источник: ТАСС