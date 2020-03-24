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19:08

Сборку Peugeot, Citroen и Opel в России приостановят из-за коронавируса

Предприятие французского концерна в Калужской области закроется с 1 апреля

© PSA Group
Сергей Ильин
Концерн PSA объявил о приостановке производства автомобилей Peugeot, Citroen и Opel на заводе в Калужской области. Решение принято, чтобы минимизировать риски для сотрудников на фоне пандемии коронавируса, а также из-за нехватки комплектующих.

Первыми нерабочими днями на российском заводе PSA станут 1-3 апреля. С 6 по 10 апреля сотрудников отправят в коллективный отпуск. С учётом того, что 4 и 5 апреля — выходные, вынужденный простой продлится с 1 по 10 апреля. В пресс-службе PSA не исключают, что «меры могут быть скорректированы» в случае необходимости.

На заводе «ПСМА Рус» выпускают десять моделей: седаны Peugeot 408 и Citroen C4, микроавтобусы и фургоны Peugeot Traveller/Expert, Citroen SpaceTourer/Jumpy и Opel Zafira Life/Vivaro, а также внедорожники Mitsubishi Pajero Sport и кроссоверы Mitsubishi Outlander. Как сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, сборку автомобилей Mitsubishi на предприятии продолжат.

Сегодня о приостановке заводов в Калужской и Нижегородской областях объявил концерн Volkswagen. Официальной причиной простоя названа нехватка комплектующих. Внеплановый «отпуск» сотрудников продлится с 30 марта по 10 апреля.

Кроме того, с перебоями в поставках запасных частей столкнулся калининградский «Автотор». АвтоВАЗ продолжает работу в штатном режиме, несмотря на два случая заражения работников коронавирусом.