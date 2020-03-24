Сборку Peugeot, Citroen и Opel в России приостановят из-за коронавируса

Первыми нерабочими днями на российском заводе PSA станут 1-3 апреля. С 6 по 10 апреля сотрудников отправят в коллективный отпуск. С учётом того, что 4 и 5 апреля — выходные, вынужденный простой продлится с 1 по 10 апреля. В пресс-службе PSA не исключают, что «меры могут быть скорректированы» в случае необходимости.

На заводе «ПСМА Рус» выпускают десять моделей: седаны Peugeot 408 и Citroen C4, микроавтобусы и фургоны Peugeot Traveller/Expert, Citroen SpaceTourer/Jumpy и Opel Zafira Life/Vivaro, а также внедорожники Mitsubishi Pajero Sport и кроссоверы Mitsubishi Outlander. Как сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, сборку автомобилей Mitsubishi на предприятии продолжат.