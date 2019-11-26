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15:58

Собянин отменил транспортный налог на электромобили

Нововведение коснется только москвичей и будет действовать пять лет

© pixabay.com
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Москвы в сфере налогообложения», в который были внесены правки. Речь идет об отмене налога для электромобилей.

Льгота для владельцев электромобилей будет действовать до 31 декабря 2024 года. Предполагается, что поблажки в области налогообложения сделают экологически чистый транспорт более привлекательным для жителей столицы. По словам Собянина, пополнение автопарка города электромобилями также позволит решить большинство экологических проблем.

По состоянию на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано 4,6 тысячи электромобилей, что составляет 0,01 процента от общего количества машин. Что касается Москвы, то на начало этого года в столице числилось 405 электромобилей, а еще 141 экологически чистая машина поставлена на учет в Подмосковье.

Рейтинг наиболее распространенных электромобилей в стране возглавляет Nissan Leaf – в России зарегистрировано 3,7 тысячи таких машин, что составляет 80 процентов от общего объема электрического легкового транспорта. Кроме того, по российским дорогам ездят 350 электрокаров Tesla (Model S, Model X и Model 3), 308 Mitsubishi iMiEV, 96 Lada Ellada, 82 Jaguar I-Pace, 37 Renault Twizy и 27 BMW i3.

Как выяснил «Мотор», с января по октябрь 2019 года в России было продано 116 экземпляров Jaguar I-Pace (от 6 246 000 рублей), пять электрических фургонов Renault Kangoo ZE (цена – от 2,6 миллиона рублей) и один BMW i3 (3,84 миллиона рублей). Данных об объеме продаж Renault Twizy (от 949 тысяч рублей) французская компания не предоставила. Нет и информации о количестве проданных электромобилей Tesla, так как в России нет официального представительства американского бренда.

Продажами «Теслы» занимается фирма Moscow Tesla Club, у которой можно заказать Model Y за 4,8 миллиона рублей, Model 3 – за 4,5 миллиона, Model X – минимум за 8,6 миллиона рублей, а Model S – за 6,8 миллиона.