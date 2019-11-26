Собянин отменил транспортный налог на электромобили

Как выяснил «Мотор», с января по октябрь 2019 года в России было продано 116 экземпляров Jaguar I-Pace (от 6 246 000 рублей), пять электрических фургонов Renault Kangoo ZE (цена – от 2,6 миллиона рублей) и один BMW i3 (3,84 миллиона рублей). Данных об объеме продаж Renault Twizy (от 949 тысяч рублей) французская компания не предоставила. Нет и информации о количестве проданных электромобилей Tesla, так как в России нет официального представительства американского бренда.

Продажами «Теслы» занимается фирма Moscow Tesla Club, у которой можно заказать Model Y за 4,8 миллиона рублей, Model 3 – за 4,5 миллиона, Model X – минимум за 8,6 миллиона рублей, а Model S – за 6,8 миллиона.