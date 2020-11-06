Десять премиальных автомобилей эвакуировали на московские спецстоянки за последние два месяца

По сообщениям Дептранса, в течение двух осенних месяцев владельцы десяти премиальных автомобилей нарушили правила столичного парковочного пространства. На спецстоянки отправили спорткары Ferrari, Aston Martin, Maserati, люксовые Rolls-Royce, Maybach, а также три Bentley и два электрокара Tesla

Специалисты ведомства отметили, что среди владельцев автомобилей премиум-класса обнаружились постоянные нарушители. Например, водитель Ferrari пренебрег правилами парковки 14 раз, оплатив только 5 нарушений. Не единожды неправильно парковалась и владелица Bentley, за которой числится 11 неоплаченных штрафов.

Хозяйка спортивного Maserati за прошедшие два месяца 17 раз нарушила правила московской парковки, однако к настоящему времени успела оплатить 10 штрафов. Все автомобили нарушителей отправили на столичные спецстоянки. Владельцы люксовых марок будут вынуждены оплатить штрафы за неправильную парковку в размере 5 000 рублей каждый.