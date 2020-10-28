Porsche Cayenne москвича арестовали за неоплату парковки

Сообщается, что владелец Cayenne оставлял автомобиль на платной парковке, но игнорировал оплату, а также многочисленные штрафы. За какое время ему удалось набрать штрафов на полмиллиона рублей, неизвестно.
Сейчас изъятый приставами Porsche находится на спецстоянке. Чтобы вновь сесть за руль своего кроссовера, москвичу придётся выплатить всю сумму долга.
В России создадут базу данных всех нарушителей ПДД
В Дептрансе напомнили жителям столицы о своевременной оплате штрафов, наличие которых можно проверить в приложении «Парковки Москвы». На оплату штрафа даётся 60 дней, а в случае несвоевременной оплаты трёх штрафов ведомство приостановит парковочное разрешение.
На сегодняшний день за неоплату парковки в платной зоне в Москве штрафуют на 5000 рублей.
В августе в столице задержали другого должника, набравшего штрафов ГИБДД на 530 000 рублей. Владелец Volkswagen Touareg в течение долгого времени парковал свой кроссовер на платных стоянках без оплаты, а также многократно нарушил правила ПДД. При задержании он выплатил всю сумму разом.