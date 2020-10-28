Porsche Cayenne москвича арестовали за неоплату парковки

Сообщается, что владелец Cayenne оставлял автомобиль на платной парковке, но игнорировал оплату, а также многочисленные штрафы. За какое время ему удалось набрать штрафов на полмиллиона рублей, неизвестно.

Сейчас изъятый приставами Porsche находится на спецстоянке. Чтобы вновь сесть за руль своего кроссовера, москвичу придётся выплатить всю сумму долга.

В Дептрансе напомнили жителям столицы о своевременной оплате штрафов, наличие которых можно проверить в приложении «Парковки Москвы». На оплату штрафа даётся 60 дней, а в случае несвоевременной оплаты трёх штрафов ведомство приостановит парковочное разрешение.

На сегодняшний день за неоплату парковки в платной зоне в Москве штрафуют на 5000 рублей.