Московские камеры будут фиксировать ещё два новых нарушения

В основе алгоритмов распознавания новых комплексов фотовидеофиксации лежат нейронные сети, позволяющие определить расположение рук на руле, наличие пристегнутого ремня безопасности или мобильного телефона. Обрабатывать огромный массив данных позволит технология Big Data, которая способна анализировать поступающую с камер информацию и выявлять конкретные случаи.

По словам представителей Дептранса, новые комплексы будут самостоятельно определять факт нарушения и формировать материал, на основание которого инспектор сможет выносить постановление. В приложении к нарушению система будет предоставлять фотографию, на которой будет четко видно, использовал ли водитель телефон во время движения или ехал с непристегнутым ремнем. Кроме того, нарушением будет считаться факт нахождение телефона в руке, независимо от того, говорит водитель по мобильному устройству или пишет сообщение.

Для защиты персональных данных изображения лиц будут размыты, однако доступ к этой информации будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф. Стоимость санкции за не пристегнутый ремень составляет 1 000 рублей, за использование телефона во время движения будет выписан штраф в размере 1 500 рублей.

Результат работы новых комплексов будут контролировать сотрудники дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения и УГИБДД. Точность определения система подтвердила в феврале 2020 года, когда проходила тестовые испытания в столичном регионе. Комплексы «обучали» на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений.