Российским полицейским разрешат вскрывать автомобили без ведома владельцев

Поправки в закон «О полиции» наделят сотрудников ведомства новыми полномочиями. В частности, полицейские смогут вскрывать любые автомобили для спасения чьей-то жизни или для задержания преступников. Кроме того, проникнуть в транспортное средство сотрудники ведомства смогут при необходимости обеспечения безопасности во время массовых беспорядков, ЧС или угрозе теракта.

Оповестить хозяина вскрытого автомобиля полицейские должны будут в течение суток. При этом, ведомство гарантирует сохранность транспортного средства до приезда владельца. По мнению специалистов, новые полномочия направлены на «усиление прав и законных интересов граждан». В то же время, депутаты Госдумы предложили более подробно прописать некоторые положения законопроекта ко второму чтению.