18:34

Российским полицейским разрешат вскрывать автомобили без ведома владельцев

Оповестить хозяев транспортных средств сотрудники ведомства должны будут в течение суток

© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Анастасия Дубина
Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции. Если поправки будут приняты, полицейские смогут вскрывать автомобили для обеспечения безопасности, без ведома владельцев машин.

Поправки в закон «О полиции» наделят сотрудников ведомства новыми полномочиями. В частности, полицейские смогут вскрывать любые автомобили для спасения чьей-то жизни или для задержания преступников. Кроме того, проникнуть в транспортное средство сотрудники ведомства смогут при необходимости обеспечения безопасности во время массовых беспорядков, ЧС или угрозе теракта.

Оповестить хозяина вскрытого автомобиля полицейские должны будут в течение суток. При этом, ведомство гарантирует сохранность транспортного средства до приезда владельца. По мнению специалистов, новые полномочия направлены на «усиление прав и законных интересов граждан». В то же время, депутаты Госдумы предложили более подробно прописать некоторые положения законопроекта ко второму чтению.

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Впервые наделить сотрудников полиции правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий российское правительство предложило в конце апреля. Тогда соответствующие поправки в закон «О полиции» уже одобрили члены правительства.

Источник: РИА "Новости"