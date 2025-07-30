Новости
Опубликовано 30 июля 2025, 09:41
1 мин.

Какие автомобили популярны в Москве: рейтинг

В тройке лидеров произошли изменения
Составлен список самых продаваемых машин в Москве. С января 2025 года в столице было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года. При этом 65 процентов из них — китайские, подсчитали в «Автостате». За год лидер сменился: вместо Geely первое место по продажам в столице теперь занимает Haval, продавший 7,1 тысячи машин.
Geely Monjaro
Geely Monjaro
© Geely
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Geely на этот раз оказалась на второй позиции по популярности. За первое полугодие 2025 года машины марки купили 6,8 тысячи москвичей. Отечественная Lada поднялась на третье место с 4,9 тысячи автомобилей, обогнав китайскую Chery. Последней за шесть месяцев удалось сбыть 4,7 тысячи автомобилей.

Далее следует белорусско-китайский бренд Belgee с 4,4 тысячи единиц. У остальных «официальных» марок результат не преодолел отметку в четыре тысячи реализованных машин.

Читайте на тему:

Что касается моделей, то наиболее популярным на рынке столицы в январе-июне был Geely Monjaro: на нем остановили выбор 2,7 тысячи человек. Вторым стал Belgee X50 с небольшим отставанием — 2,6 тысячи проданных штук, а третьим — Haval Jolion, который лидировал в 2024 году. Jolion купили 2,4 тысячи москвичей.

Также в пятерку лидеров вошли Belgee X70 и Lada Granta, показатели которых — 1,9 тысячи и 1,8 тысячи машин соответственно.

Импорт новых легковушек в Россию резко упал. За полгода было ввезено менее 150 тысяч штук, что на 63 процента меньше, чем годом ранее. Как и тогда, сейчас в импорте преобладают автомобили из Китая.