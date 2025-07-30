Какие автомобили популярны в Москве: рейтинг

Geely на этот раз оказалась на второй позиции по популярности. За первое полугодие 2025 года машины марки купили 6,8 тысячи москвичей. Отечественная Lada поднялась на третье место с 4,9 тысячи автомобилей, обогнав китайскую Chery. Последней за шесть месяцев удалось сбыть 4,7 тысячи автомобилей.

Далее следует белорусско-китайский бренд Belgee с 4,4 тысячи единиц. У остальных «официальных» марок результат не преодолел отметку в четыре тысячи реализованных машин.