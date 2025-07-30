Какие автомобили популярны в Москве: рейтинг

Какие автомобили популярны в Москве: рейтингВ тройке лидеров произошли изменения
Geely на этот раз оказалась на второй позиции по популярности. За первое полугодие 2025 года машины марки купили 6,8 тысячи москвичей. Отечественная Lada поднялась на третье место с 4,9 тысячи автомобилей, обогнав китайскую Chery. Последней за шесть месяцев удалось сбыть 4,7 тысячи автомобилей.
Далее следует белорусско-китайский бренд Belgee с 4,4 тысячи единиц. У остальных «официальных» марок результат не преодолел отметку в четыре тысячи реализованных машин.
Что касается моделей, то наиболее популярным на рынке столицы в январе-июне был Geely Monjaro: на нем остановили выбор 2,7 тысячи человек. Вторым стал Belgee X50 с небольшим отставанием — 2,6 тысячи проданных штук, а третьим — Haval Jolion, который лидировал в 2024 году. Jolion купили 2,4 тысячи москвичей.
Также в пятерку лидеров вошли Belgee X70 и Lada Granta, показатели которых — 1,9 тысячи и 1,8 тысячи машин соответственно.
Импорт новых легковушек в Россию резко упал. За полгода было ввезено менее 150 тысяч штук, что на 63 процента меньше, чем годом ранее. Как и тогда, сейчас в импорте преобладают автомобили из Китая.