В Москве запустили первый российский электрогрузовик

Электрогрузовик Moskva способен перевозить до девяти тонн груза, его максимальная скорость составляет 110 километров в час, а запас хода – 200 километров. Этого достаточно, так как почти половина торговых точек, на которые он должен доставить товары, расположены в радиусе 80 километров от распределительного центра. Moskva оснащён изотермическим фургоном и холодильной установкой.

Грузовик поддерживает два вида зарядки: быструю, которая занимает 20 минут, и ночную — она длится 8 часов. В качестве источника питания используется обычная промышленная сеть с напряжением 380 вольт, однако вместе с машиной «Магниту» передали и зарядную станцию.