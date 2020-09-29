16:15

В Москве запустили первый российский электрогрузовик

Он будет доставлять продукты из Дмитрова в столицу

Электрогрузовик Moskva © Drive Electro
Редакция «Мотора»
В Москве запустили первый российский крупнотоннажный электрогрузовик Moskva, разработанный компанией Drive Electro, которая также поставляет городу электробусы. Первой «работой» электрогрузовика стала доставка продуктов из распределительного центра в Дмитрове в столичные магазины сети «Магнит».

Электрогрузовик Moskva способен перевозить до девяти тонн груза, его максимальная скорость составляет 110 километров в час, а запас хода 200 километров. Этого достаточно, так как почти половина торговых точек, на которые он должен доставить товары, расположены в радиусе 80 километров от распределительного центра. Moskva оснащён изотермическим фургоном и холодильной установкой.

Грузовик поддерживает два вида зарядки: быструю, которая занимает 20 минут, и ночную — она длится 8 часов. В качестве источника питания используется обычная промышленная сеть с напряжением 380 вольт, однако вместе с машиной «Магниту» передали и зарядную станцию.

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Пока проект запущен в пилотном режиме, который продлится 6-12 месяцев. Если эксперимент окажется удачным, то розничная сеть закупит у Drive Electro партию из 200 электрогрузовиков.

С 25 августа 2020 года в Москве перестали ходить троллейбусы – регулярные рейсы заменили электробусами от Drive Electro и обычными автобусами. Исключением стал маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, которые решили оставить «в знак уважения».

Источник: Drive Electro