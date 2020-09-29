В Москве запустили первый российский электрогрузовик

Электрогрузовик Moskva способен перевозить до девяти тонн груза, его максимальная скорость составляет 110 километров в час, а запас хода – 200 километров. Этого достаточно, так как почти половина торговых точек, на которые он должен доставить товары, расположены в радиусе 80 километров от распределительного центра. Moskva оснащён изотермическим фургоном и холодильной установкой.
Грузовик поддерживает два вида зарядки: быструю, которая занимает 20 минут, и ночную — она длится 8 часов. В качестве источника питания используется обычная промышленная сеть с напряжением 380 вольт, однако вместе с машиной «Магниту» передали и зарядную станцию.
Пока проект запущен в пилотном режиме, который продлится 6-12 месяцев. Если эксперимент окажется удачным, то розничная сеть закупит у Drive Electro партию из 200 электрогрузовиков.
С 25 августа 2020 года в Москве перестали ходить троллейбусы – регулярные рейсы заменили электробусами от Drive Electro и обычными автобусами. Исключением стал маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, которые решили оставить «в знак уважения».