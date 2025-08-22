Новости
Опубликовано 22 августа 2025, 09:24
1 мин.

Раскрыты объемы продаж нового «Москвича 8»

Завод опроверг информацию, что сбыть удалось только один такой автомобиль
«Москвич» продал только 24 кроссовера с индексом 8. Столичный автозавод раскрыл результаты продаж самого крупного «Москвича» со дня его рыночной премьеры, которая состоялась месяц назад. За это время было реализовано 24 кроссовера, и все они приобретены физическими лицами. Кроссовер оценивается минимум в 2 980 000 рублей без учета скидок и акций, а за его «топовое» исполнение просят 3 370 000 рублей.
Москвич 8
Москвич 8
© Москвич
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Пресс-служба таким образом опровергла сообщения СМИ о том, что «Москвичу» удалось сбыть только один кроссовер под индексом 8. По словам представителей завода, «продажи идут в соответствии с установленным планом».

«Москвич 8», он же JAC X8 Plus, — четвертая модель воскрешенной марки после кроссоверов-близнецов «Москвич 3» и 3е, а также седана «Москвич 6». Она также самая крупная: от бампера до бампера у нее 4825 миллиметров, а салон трехрядный.

В движение кроссовер приводит турбированный мотор 1.5 мощностью 174 лошадиные силы, работающий в тандеме с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у автомобиля только передний.

Остальные «Москвичи» тоже имеют в основе JAC, но базой для следующего может стать модель другой китайской марки — MG, которая принадлежит SAIC. Как выяснили инсайдеры, это может быть MG HS второй генерации — среднеразмерный кросс мощностью до 231 силы.

