Раскрыты объемы продаж нового «Москвича 8»

Пресс-служба таким образом опровергла сообщения СМИ о том, что «Москвичу» удалось сбыть только один кроссовер под индексом 8. По словам представителей завода, «продажи идут в соответствии с установленным планом».

«Москвич 8», он же JAC X8 Plus, — четвертая модель воскрешенной марки после кроссоверов-близнецов «Москвич 3» и 3е, а также седана «Москвич 6». Она также самая крупная: от бампера до бампера у нее 4825 миллиметров, а салон трехрядный.