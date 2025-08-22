Раскрыты объемы продаж нового «Москвича 8»Завод опроверг информацию, что сбыть удалось только один такой автомобиль
Пресс-служба таким образом опровергла сообщения СМИ о том, что «Москвичу» удалось сбыть только один кроссовер под индексом 8. По словам представителей завода, «продажи идут в соответствии с установленным планом».
«Москвич 8», он же JAC X8 Plus, — четвертая модель воскрешенной марки после кроссоверов-близнецов «Москвич 3» и 3е, а также седана «Москвич 6». Она также самая крупная: от бампера до бампера у нее 4825 миллиметров, а салон трехрядный.
В движение кроссовер приводит турбированный мотор 1.5 мощностью 174 лошадиные силы, работающий в тандеме с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у автомобиля только передний.
Остальные «Москвичи» тоже имеют в основе JAC, но базой для следующего может стать модель другой китайской марки — MG, которая принадлежит SAIC. Как выяснили инсайдеры, это может быть MG HS второй генерации — среднеразмерный кросс мощностью до 231 силы.