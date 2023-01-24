«Москвич» готовит две новые модели

«Москвич» готовит две новые моделиНовые российско-китайские автомобили поступят в продажу уже в 2023 году
Московский автозавод «Москвич» готовится к расширению модельного ряда, в который сейчас входят только два автомобиля — «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е» на базе китайских JAC. Вскоре он увеличится вдвое. Как сообщает портал Drom со ссылкой на собственные источники, на подходе модели «Москвич 5» и «Москвич 6». Обе встанут на конвейер экс-завода Renault в Москве уже в нынешнем году и помогут выполнить амбициозный производственный план на 50 тысяч машин.
Вероятно, новые «Москвичи» также будут представлять собой «китайцев» с русифицированными шильдиками. Какие именно модели поставят на конвейер, пока неясно. Судя по летней презентации, показанной мэру Москвы Сергею Собянину, одной из них может оказаться кроссовер JAC S7: он продавался в России под «родным» брендом, но в ноябре внезапно исчез из его линейки. Также на презентации засветились лифтбек Sehol A5 Plus и еще один кроссовер — JAC X6.
В январе Собянин сообщил о выпуске двухтысячного «Москвича». План на 2023 год — нарастить объемы до 50 тысяч автомобилей, 10 из которых будут электрическими «Москвич 3е». Исходя из данных Drom, завод соберет примерно 15 тысяч топливных «Москвич 3», а вторую половину составят новые «Москвич 5» и «Москвич 6». Также завод планирует постепенно повышать локализацию, к концу года достигнув уровня, который был у Renault.
Также появилась информация о новых городах, где запустят продажи «Москвичей». На прошлой неделе сообщалось об открытии 21 дилерского центра в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе. Обещаны еще 12 городов, и теперь известно, что среди них могут оказаться Самара, Казань, Волгоград, Ставрополь и Воронеж.