«Москвич» готовит две новые модели

Вероятно, новые «Москвичи» также будут представлять собой «китайцев» с русифицированными шильдиками. Какие именно модели поставят на конвейер, пока неясно. Судя по летней презентации, показанной мэру Москвы Сергею Собянину, одной из них может оказаться кроссовер JAC S7: он продавался в России под «родным» брендом, но в ноябре внезапно исчез из его линейки. Также на презентации засветились лифтбек Sehol A5 Plus и еще один кроссовер — JAC X6.

В январе Собянин сообщил о выпуске двухтысячного «Москвича». План на 2023 год — нарастить объемы до 50 тысяч автомобилей, 10 из которых будут электрическими «Москвич 3е». Исходя из данных Drom, завод соберет примерно 15 тысяч топливных «Москвич 3», а вторую половину составят новые «Москвич 5» и «Москвич 6». Также завод планирует постепенно повышать локализацию, к концу года достигнув уровня, который был у Renault.