Уникальный «Москвич» 50-х годов примет участие в «ГУМ-Авторалли»

«Москвич-400/420К» — это шасси с кабиной, на которое устанавливались грузовые кузова, изготовленные на заводе Минпищепрома в Москве. Помимо «каблуков», обслуживавших Государственный универсальный магазин и другие предприятия, существовали аэродромные пикапы АПА-7 — на них перевозили пусковые установки авиационных двигателей.
По данным Simonov Motor, сейчас существует несколько копий фургонов «Москвич-400/420К», но все они построена на базе пикапов. Отреставрированный в мастерской автомобиль — единственный оригинальный Москвич-«каблук», сохранившийся до наших дней. Его нашли в одной из деревень, где автомобиль долгое время использовался для хозяйственных целей. В рамках ГУМ-Авторалли «Москвич-400/420К» можно будет впервые увидеть в фирменных цветах ГУМа 50-х годов.
В прошлом году «КБ им. Смирнова» выставило на продажу уникальный «Москвич» — пикап 434П с правым рулем для рынка Великобритании. Такие пикапы выпускались в Англии, на мощностях местного импортера советских автомобилей — фирмы Satra Motors Limited.