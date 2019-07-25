Уникальный «Москвич» 50-х годов примет участие в «ГУМ-Авторалли»

По данным Simonov Motor, сейчас существует несколько копий фургонов «Москвич-400/420К», но все они построена на базе пикапов. Отреставрированный в мастерской автомобиль — единственный оригинальный Москвич-«каблук», сохранившийся до наших дней. Его нашли в одной из деревень, где автомобиль долгое время использовался для хозяйственных целей. В рамках ГУМ-Авторалли «Москвич-400/420К» можно будет впервые увидеть в фирменных цветах ГУМа 50-х годов.