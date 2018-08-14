Продается один из трех сохранившихся праворульных пикапов модели 434П

Пульс

Уникальный пикап «Москвич», сделанный в Англии, оценили в 5 миллионов рублей

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14 августа 2018

В Санкт-Петербурге продается уникальный «Москвич» — пикап 434П с правосторонним расположением руля для рынка Великобритании. Продавец, «КБ им. Смирнова», предлагает редчайшую машину за пять миллионов рублей.

[Как могли бы выглядеть известные советские автомобили](https://motor.ru/selector/alterego-1.htm)

Как могли бы выглядеть известные советские автомобили

Такие пикапы выпускались в Англии, на мощностях местного импортера советских автомобилей — фирмы Satra Motors Limited. С завода АЗЛК поступали трехдверные фургоны «Москвич-434», которым срезали крышу, устанавливали за кабиной перегородку и грузовую платформу. Грузоподъемность машины составляла 400 килограммов.

В период с 1970 по 1975 год было выпущено порядка сотни машин. Аналогичное производство существовало и на Кипре. Известно лишь три автомобиля, сохранившихся до наших дней: два в России и один на Кипре.

«Москвич», который продает «КБ им. Смирнова», был привезен из Великобритании в виде фрагментов сгнившего кузова, и был восстановлен до оригинального состояния в одной из реставрационных мастерских в Подмосковье.

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В мастерской «КБ им. Смирнова» машину стилизовали под гоночный автомобиль безопасности: снабдили ее проблесковыми маячками, большой табличкой «Safety car» на крыше, широкими спортивными колесами и наклейками с логотипом Satra Motors.

«КБ им. Смирнова» регулярно выставляет на продажу странную и необычную технику российского и советского происхождения: например, полноприводный «Иж» на гусеницах, удлиненный Москвич «Иван Калита» из гаража правительства Москвы или ГАЗ-21 «Волга», якобы построенный для Владимира Путина.

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