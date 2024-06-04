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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 17:10
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Лифтбеки «Москвич» появились в такси

Перевозчикам передали «Москвич 6» в базовой комплектации
Лифтбеки «Москвич 6» поступили в столичные таксопарки. Автомобили доступны для заказа в сервисе «Яндекс Go» в Москве, сообщает пресс-служба завода. Для такси автомобилю придумали специальную ливрею: опознать его можно по крупной надписи «Москвич 6» на боку и красному градиенту. Все машины для такси оборудованы 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил в сочетании с вариатором. Сколько «Москвичей» заступили на службу в такси, не сообщается.
Лифтбеки «Москвич» появились в такси
© Москвич
Мария Руцкая

По пропорциям лифтбек С-класса «Москвич» (он же JAC Sehol A5 Plus) похож на Skoda Octavia. В длину, ширину и высоту он достигает 4,8, 1,8 и 1,5 метра соответственно. В багажнике умещается до 540 литров груза.

В «базе» у автомобиля имеются светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск с кнопки, камера заднего вида и различные электронные помощники водителя. На заднем ряду есть подстаканники и USB-разъемы.

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«Москвич 6», который сама компания называет седаном, появился в линейке марки осенью прошлого года. Он стал ее третьей моделью после кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е», активно используемых в такси и каршеринге.

Продажи, однако, идут не слишком активно. За прошлый месяц было реализовано 1750 автомобилей, включая почти 200 лифтбеков и около 140 электромобилей «Москвич 3е». Для сравнения — АвтоВАЗ продал за май больше 40 тысяч машин.

Источник:Москвич
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Москвич
#Россия