Лифтбеки «Москвич» появились в такси

Лифтбеки «Москвич» появились в таксиПеревозчикам передали «Москвич 6» в базовой комплектации
По пропорциям лифтбек С-класса «Москвич» (он же JAC Sehol A5 Plus) похож на Skoda Octavia. В длину, ширину и высоту он достигает 4,8, 1,8 и 1,5 метра соответственно. В багажнике умещается до 540 литров груза.
В «базе» у автомобиля имеются светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск с кнопки, камера заднего вида и различные электронные помощники водителя. На заднем ряду есть подстаканники и USB-разъемы.
«Москвич 6», который сама компания называет седаном, появился в линейке марки осенью прошлого года. Он стал ее третьей моделью после кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е», активно используемых в такси и каршеринге.
Продажи, однако, идут не слишком активно. За прошлый месяц было реализовано 1750 автомобилей, включая почти 200 лифтбеков и около 140 электромобилей «Москвич 3е». Для сравнения — АвтоВАЗ продал за май больше 40 тысяч машин.