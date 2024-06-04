Лифтбеки «Москвич» появились в такси

По пропорциям лифтбек С-класса «Москвич» (он же JAC Sehol A5 Plus) похож на Skoda Octavia. В длину, ширину и высоту он достигает 4,8, 1,8 и 1,5 метра соответственно. В багажнике умещается до 540 литров груза.

В «базе» у автомобиля имеются светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск с кнопки, камера заднего вида и различные электронные помощники водителя. На заднем ряду есть подстаканники и USB-разъемы.