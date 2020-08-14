«Длинноносый» Ferrari 275 GTB стал самым дорогим автомобилем, проданным онлайн

Однако если учитывать все аукционы, в том числе и проводимые оффлайн, то звание самого дорогого лота в мире удерживает Ferrari 250 GTO 1962 года с номером шасси № 3413 (третье из 36 построенных). В 2018 году за него заплатили 44,8 миллиона долларов или более трёх миллиардов рублей. В 2019 году эту модель официально признали произведением искусства.