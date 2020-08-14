«Длинноносый» Ferrari 275 GTB стал самым дорогим автомобилем, проданным онлайн

Столь высокая цена объясняется идеальным состоянием автомобиля. С момента выпуска в 1966 году Ferrari 275 GTB проехал чуть более 81 тысячи километров и за пять десятилетий несколько раз переходил из рук в руки. Рекордно дорогой экземпляр окрашен в оригинальный белый цвет Bianco, а салон обшит кожей и выдержан в бежевых оттенках. На центральной консоли установлены радио Blaupunkt и хронограф Jaeger.
Фото: goodingco.com
Ferrari 275 GTB побил предыдущий рекорд онлайн-торгов, установленный Ferrari Enzo 2003 года – в июне этого года Enzo пустили с молотка за 2,64 миллиона долларов (193 миллиона рублей) на интернет-аукционе RM Sotheby’s. Также в разные годы за рекордные суммы в Сети продавали Ferrari F50 1995 года (2,134 миллиона долларов или 156,3 миллиона рублей) и Ferrari F40 1992 года (1,628 миллиона долларов или 119,3 миллиона рублей).
Однако если учитывать все аукционы, в том числе и проводимые оффлайн, то звание самого дорогого лота в мире удерживает Ferrari 250 GTO 1962 года с номером шасси № 3413 (третье из 36 построенных). В 2018 году за него заплатили 44,8 миллиона долларов или более трёх миллиардов рублей. В 2019 году эту модель официально признали произведением искусства.