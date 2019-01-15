Видео: супербайк мчит по японскому серпантину Хаконе

В ролике Маркес на своем пути встречает легендарных личностей и японский транспорт. Так, он обогнал скутер Honda Super Cub 1958 года, который по всему миру разошелся тиражом более 100 миллионов экземпляров. Скутером при этом управлял профессиональный райдер Норио Иобе – победитель чемпионата GP500.
Видео Red Bull Motorsports
Кроме того, во время подъема на Хаконе он встретил Nissan Slyline GT-R 1970 года, грузовик Hino, купе Mazda RX-7 и встретил «крестного отца» всей японской тюнинг-культуры Исами Амемия.
До этого Red Bull показал дрифт-битву грузовика «КАМАЗ», выигравшего «Дакар», и гоночного купе Mazda RX-8.