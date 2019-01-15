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12:54

Видео: супербайк мчит по японскому серпантину Хаконе

Видео: пятикратный чемпион MotoGP едет на супербайке по японскому серпантину Хаконе

На YouTube-канале Red Bull Motorsports появился ролик, в котором принял участие пятикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес. В видео он проехал на супербайке Honda RC213V по японскому серпантину Хаконе протяженностью 15,75 километра.

В ролике Маркес на своем пути встречает легендарных личностей и японский транспорт. Так, он обогнал скутер Honda Super Cub 1958 года, который по всему миру разошелся тиражом более 100 миллионов экземпляров. Скутером при этом управлял профессиональный райдер Норио Иобе – победитель чемпионата GP500.

Видео Red Bull Motorsports
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Кроме того, во время подъема на Хаконе он встретил Nissan Slyline GT-R 1970 года, грузовик Hino, купе Mazda RX-7 и встретил «крестного отца» всей японской тюнинг-культуры Исами Амемия.

До этого Red Bull показал дрифт-битву грузовика «КАМАЗ», выигравшего «Дакар», и гоночного купе Mazda RX-8.

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