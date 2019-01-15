Видео: супербайк мчит по японскому серпантину Хаконе

Кроме того, во время подъема на Хаконе он встретил Nissan Slyline GT-R 1970 года, грузовик Hino, купе Mazda RX-7 и встретил «крестного отца» всей японской тюнинг-культуры Исами Амемия.

До этого Red Bull показал дрифт-битву грузовика «КАМАЗ», выигравшего «Дакар», и гоночного купе Mazda RX-8.