15 мая 2026
Стала известна причина всплеска интереса россиян к новым Audi
«Газета.Ru» объяснила рост популярности автомобилей Audi в России. Впервые за долгие годы интерес россиян к моделям из Ингольштадта превысил интерес к технике из Штутгарта. Автоэксперт Евгений Забелин рассказал «Газете.Ru» ключевую причину этого явления.
Причина успеха бренда, который прежде пользовался ограниченным спросом, объясняется низкой мощностью двигателей этих машин. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Евгений Забелин.
В гамме Audi для рынка КНР сохранились ДВС мощностью менее 160 л.с., для которых действует льготная ставка утилизационного сбора (3,4 тыс. рублей) при оформлении на физическое лицо.
До этого стало известно, что за первые месяцы текущего года на российский учет встало 3410 новых автомобилей бренда Audi и 3379 — марки Mercedes-Benz, сообщал аналитик Сергей Целиков.
