В Москве пройдет выставка гоночных автомобилей и мотоциклов

Основой экспозиции Motorsport Expo 2021 станет выставка автоспортивной техники. По словам организаторов, здесь посетители смогут увидеть практически всё, что развивает высокую скорость — от супербайков и ралли-каров до дакаровских «КАМАЗов». Но ещё гостей будут ждать два специальных мероприятия: аукцион «Мир гонок», на котором свои лоты выставят команды RDS GP, «КАМАЗ-Мастер» и фестиваль скорости «Байкальская миля», а также конкурс тюнинга Motorsport Expo Tuning Contest 2021.
Кроме того, на Motorsport Expo будет организована конференция с известными гонщиками. Среди спикеров числится, например, Анастасия Нифонтова, первая россиянка, выступившая в мотозачете «Дакара». Помимо неё, своим опытом подготовок к соревнованиям поделятся представители RDS GP и команды «КАМАЗ-Мастер».
Одновременно с Motorsport Expo 2021 в начале апреля пройдет ещё одна выставка техники — «Мотовесна-2021». В ней примут участие марки Harley-Davidson, BMW, Bajaj, Yamaha, Kawasaki, Honda, Indian, Yacota, Avantis, BSE, Progasi, Mikilon, Zuum, Kriega, Interphone и «Урал». Кроме того, в рамках «Мотовесны» пройдет этап Чемпионата мира по кастомайзингу и соревнования по флэт-треку.