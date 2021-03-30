В Москве пройдет выставка гоночных автомобилей и мотоциклов

Основой экспозиции Motorsport Expo 2021 станет выставка автоспортивной техники. По словам организаторов, здесь посетители смогут увидеть практически всё, что развивает высокую скорость — от супербайков и ралли-каров до дакаровских «КАМАЗов». Но ещё гостей будут ждать два специальных мероприятия: аукцион «Мир гонок», на котором свои лоты выставят команды RDS GP, «КАМАЗ-Мастер» и фестиваль скорости «Байкальская миля», а также конкурс тюнинга Motorsport Expo Tuning Contest 2021.