В Москве пройдет выставка для поклонников мототехники

В этом году выставка пройдет в предъюбилейный, девятый раз. На «Мотозиме» покажут мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, скутеры, экипировка, запчасти, тюнинг и все, что так или иначе связано с мототехникой, свои модели представят крупные российские бренды: «Урал», Stels, Baltmotors, Composit, Сорокин, Zuum, Snowrider.
Помимо презентации моделей организаторы запланировали множество других активностей: департамент транспорта Москвы проведет квест «Город для мотоциклистов», главным призом которого станет новый мотоцикл BMW GS, ассоциация мотодальнобойщиков Ironbutt назовет имена самых выносливых туристов и наградит их ценными призами, а фестиваль скорости «Байкальская миля» покажет фильм о прошедшем мероприятии и презентует новое.
Фестиваль скорости «Байкальская миля» покажет фильм о прошедшем мероприятии и презентует новое. Также во время двухдневной выставки состоится презентация Custom&Tuning Show Sidecar Edition — мотоциклов с боковыми прицепами от лучших мастеров страны.
Кроме того, «Мотозима» станет площадкой для выставки вездеходной техники «Вездеходер», в рамках которой представят машины, которые могут ездить по болотам, сугробам, скалам и даже по воде. Одним из спикеров будет российский изобретатель Алексей Гарагашьян, который недавно представил новый вездеход AG 20 с улучшенным салоном.
Помимо презентаций и лекций в павильоне, организаторы планируют и уличную программу на главной площади «Экспоцентра». Около здания установят гигантские прыжковые рампы, где выступят мотоциклисты из фристайл-команды Ferz FMX, на другой площадке пройдет мотоджимхана, а также будет оборудована зона тест-драйва мотоциклов и вездеходов.