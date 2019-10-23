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20:56

В Москве пройдет выставка для поклонников мототехники

«Мотозима-2019» пройдет в столичном «Экспоцентре» 26-27 октября

В эти выходные, 26-27 октября, в Москве состоится международная выставка техники для активного отдыха «Мотозима-2019». Мероприятие пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

В этом году выставка пройдет в предъюбилейный, девятый раз. На «Мотозиме» покажут мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, скутеры, экипировка, запчасти, тюнинг и все, что так или иначе связано с мототехникой, свои модели представят крупные российские бренды: «Урал», Stels, Baltmotors, Composit, Сорокин, Zuum, Snowrider.

Помимо презентации моделей организаторы запланировали множество других активностей: департамент транспорта Москвы проведет квест «Город для мотоциклистов», главным призом которого станет новый мотоцикл BMW GS, ассоциация мотодальнобойщиков Ironbutt назовет имена самых выносливых туристов и наградит их ценными призами, а фестиваль скорости «Байкальская миля» покажет фильм о прошедшем мероприятии и презентует новое.

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Фестиваль скорости «Байкальская миля» покажет фильм о прошедшем мероприятии и презентует новое. Также во время двухдневной выставки состоится презентация Custom&Tuning Show Sidecar Edition — мотоциклов с боковыми прицепами от лучших мастеров страны.

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Кроме того, «Мотозима» станет площадкой для выставки вездеходной техники «Вездеходер», в рамках которой представят машины, которые могут ездить по болотам, сугробам, скалам и даже по воде. Одним из спикеров будет российский изобретатель Алексей Гарагашьян, который недавно представил новый вездеход AG 20 с улучшенным салоном.

Помимо презентаций и лекций в павильоне, организаторы планируют и уличную программу на главной площади «Экспоцентра». Около здания установят гигантские прыжковые рампы, где выступят мотоциклисты из фристайл-команды Ferz FMX, на другой площадке пройдет мотоджимхана, а также будет оборудована зона тест-драйва мотоциклов и вездеходов.