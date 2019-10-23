В Москве пройдет выставка для поклонников мототехники

В этом году выставка пройдет в предъюбилейный, девятый раз. На «Мотозиме» покажут мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, скутеры, экипировка, запчасти, тюнинг и все, что так или иначе связано с мототехникой, свои модели представят крупные российские бренды: «Урал», Stels, Baltmotors, Composit, Сорокин, Zuum, Snowrider.

Помимо презентации моделей организаторы запланировали множество других активностей: департамент транспорта Москвы проведет квест «Город для мотоциклистов», главным призом которого станет новый мотоцикл BMW GS, ассоциация мотодальнобойщиков Ironbutt назовет имена самых выносливых туристов и наградит их ценными призами, а фестиваль скорости «Байкальская миля» покажет фильм о прошедшем мероприятии и презентует новое.