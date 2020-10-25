Уволен главный конструктор заводов Tesla Gigafactory

Канадское издание Electrek.co говорит об увольнении Эвана Хорецки, как о решённом деле. Главному конструктору якобы не простили неоплаченные счета за водоснабжение на стройке Tesla Gigafactory 4: у американской компании скопилась задолженность, и поставщику пришлось отключить воду, парализовав работу.

Журналистам не удалось выяснить, как долго отсутствовало водоснабжение на строительной площадке, но фабрика в столице Германии должна быть возведена с нуля в рекордные сроки, так что любое промедление может быть критично.