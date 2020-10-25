Уволен главный конструктор заводов Tesla Gigafactory

Канадское издание Electrek.co говорит об увольнении Эвана Хорецки, как о решённом деле. Главному конструктору якобы не простили неоплаченные счета за водоснабжение на стройке Tesla Gigafactory 4: у американской компании скопилась задолженность, и поставщику пришлось отключить воду, парализовав работу.
Журналистам не удалось выяснить, как долго отсутствовало водоснабжение на строительной площадке, но фабрика в столице Германии должна быть возведена с нуля в рекордные сроки, так что любое промедление может быть критично.
Эван Хорецки известен, как опытный специалист, ведь именно под его руководством строились фабрики Tesla в штате Невада (США) и китайском Шанхае. Параллельно архитектор помогал модернизировать основные заводы Tesla в Калифорнии и Нью-Йорке. За Хорецки даже закрепилось неофициальное прозвище «Мистер Gigafactory».
Публично Илон Маск всегда восхищался быстрой и качественной стройкой новых Tesla Gigafactory, но не исключено, что у руководителя компании могли возникнуть разногласия с главным конструктором.
Даже если Эван Хорецки действительно виноват в инциденте с водоснабжением, едва ли это помешает инженеру устроиться на новую работу. Заводы по производству электрокаров сейчас строят едва ли не все автоконцерны, а руководителей проектов уровня Хорецки на рынке нет.