Родстер Toyota MR2 вернется в виде электрокара

Как пишет издание Car and Driver, глава Toyota Motor Corporation Акио Тойода уже рассказывал о своем желании повторить былой триумф марки в классе спортивных автомобилей. На сегодняшний день компания создала новое поколение «Супры», модель GT86 заменила на рынке «Селику», и, получается, осталось только одно свободное место в этом списке — новое поколение Toyota MR2.

Пока сложно предположить, что именно будет под капотом родстера. Toyota известна своей приверженностью гибридам, но при этом компания работает над созданием и полностью электрических силовых установок. Кроме того, обе спортивные модели, которые сейчас представлены в линейке компании, были разработаны совместно с другими марками: Supra с BMW, а GT86 — с Subaru, так что есть все основания полагать, что MR2 тоже не будет разработкой исключительно «Тойоты».