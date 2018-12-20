Американцы построили «кевлар-полиуретановый» Hummer H1

Первый экземпляр внедорожника из особой серии Launch Edition компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Машина под номером 003 получила спортивный выхлоп с теплоизоляционным покрытием, двухступенчатую раздатку, усиленные приводные валы и тот же двигатель 6.6 V8. Четвертый Hummer оснастили 40-дюймовые покрышками и крышей из авиационного алюминия.