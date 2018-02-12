Итальянцы превратили седан Bentley Mulsanne в купе

Ателье Ares Design, которым руководит бывший глава Lotus Дэни Бахар, представило купе на базе седана Bentley Mulsanne. Презентация новинки, которой полностью переделали заднюю часть кузова и немного изменили салон, прошла в рамках открытия нового завода фирмы в Модене.

Часть работ по модификации машины была проведена немецкими тюнерами Mcchip-DKR. В частности, они сделали для купе новые кузовные панели из алюминия и углеродного волокна. О каких-либо доработках силового агрегата не сообщается.

Седан Mulsanne оснащается 6,75-литровым твин-турбо мотором V8, мощностью которого составляет 512 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». С нуля до 100 километров в час модель разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость — 296 километров в час.

В конце января текущего года Ares Design показала прототип Project Panther — современную интерпретацию классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera. Автомобиль построили на шасси Lamborghini Huracan и оснастили убирающимися в передние крылья фарами.

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