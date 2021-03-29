Электрический «Муравей» заступит на службу в полицию

Производство «Муравья», который позиционируется как наследник трехколесного советского мотороллера с грузовой кабиной, началось в 2019 году. В 2020 году были готовы первые образцы полицейской версии, однако пустить их в серию тогда не удалось – помешала пандемия.
По словам и.о. технического директора Туламашзавода Сергея Провоторова, одно из главных преимуществ электрического «Муравья» – бесшумная работа. Благодаря этому его можно будет использовать в парках и прогулочных зонах, где он не помешает отдыхающим.
«Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный – он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов», – добавил он.
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Провоторов отметил, что на данный момент заказов на полицейское исполнение грузовичка немного, но они все же поступают. Кроме версии для стражей порядка, в арсенале есть поливальные, почтовые и прогулочные модификации.
«Муравей» представляет собой четырехколесный грузовичок, кабина которого сварена из стальных труб, а панели выполнены из стеклопластика. Длина электромобиля достигает 3470 миллиметров, ширина – 1500 миллиметров, а высота – 2100 миллиметров. Базовая грузоподъемность составляет одну тонну.
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В движение автомобиль приводит электромотор, развивающий всего пять киловатт и питающийся от свинцово-кислотной батареи. Максимальная скорость, которую способна развить полицейская версия «Муравья» – 20 километров в час, а запас хода без груза – 90 километров. Стоимость стандартной модели составляет 1 300 000 рублей.
На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров протестировал российский электрический хэтчбек Zetta в ходе визита в Тольятти. Министр проехал за рулем прототипа Zetta City Modul 1 по территории технопарка «Жигулевская долина».