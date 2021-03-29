Электрический «Муравей» заступит на службу в полицию

Производство «Муравья», который позиционируется как наследник трехколесного советского мотороллера с грузовой кабиной, началось в 2019 году. В 2020 году были готовы первые образцы полицейской версии, однако пустить их в серию тогда не удалось – помешала пандемия.

По словам и.о. технического директора Туламашзавода Сергея Провоторова, одно из главных преимуществ электрического «Муравья» – бесшумная работа. Благодаря этому его можно будет использовать в парках и прогулочных зонах, где он не помешает отдыхающим.