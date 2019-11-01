В московском гараже среди хлама нашли Lamborghini Murcielago

Сколько будет стоить этот Murcielago при перепродаже пока что сложно сказать — сейчас на рынке подержанных автомобилей таких суперкаров нет. На «Дроме» отображаются два объявления из архива: один стоит 9 миллионов, другой — одиннадцать, притом последний экземпляр с крошечным пробегом в 6 500 километров и в идеальном состоянии.

Аналогичная история произошла в Америке — в полном хлама гараже пожилой женщины обнаружили редчайший «Мустанг» — модификацию Shelby GT 350-H, которая была выпущена тиражом всего в 1001 экземпляр, включая два прототипа. Эти автомобили были выпущены специально для компании Hertz и только для аренды.