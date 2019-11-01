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20:05

В московском гараже среди хлама нашли Lamborghini Murcielago

Автомобиль явно побывал в ДТП, после чего был отправлен на хранение

В одном из обычных московских гаражей обнаружили брошенный в куче хлама суперкар Lamborghini Murcielago.

Судя по состоянию автомобиля, он явно побывал в довольно серьезной аварии перед тем, как отправился пылиться в гараж. На фотографиях, которые опубликованы в аккаунте @supercar.fails, дверь Murcielago с внушительной вмятиной стоит отдельно от машины, а часть переднего правого крыла вообще отсутствует. Информации о владельце никакой нет, но, судя по всему, ремонтировать автомобиль оказалось слишком дорого, и он решил оставить автомобиль до лучших времен.

Сколько будет стоить этот Murcielago при перепродаже пока что сложно сказать — сейчас на рынке подержанных автомобилей таких суперкаров нет. На «Дроме» отображаются два объявления из архива: один стоит 9 миллионов, другой — одиннадцать, притом последний экземпляр с крошечным пробегом в 6 500 километров и в идеальном состоянии.

Аналогичная история произошла в Америке — в полном хлама гараже пожилой женщины обнаружили редчайший «Мустанг» — модификацию Shelby GT 350-H, которая была выпущена тиражом всего в 1001 экземпляр, включая два прототипа. Эти автомобили были выпущены специально для компании Hertz и только для аренды.

Суперкар Murcielago начали выпускать в 2001 году, он сменил в модельном ряду Lamborghini Diablo. На конвейере он продержался девять лет и был снят только в 2010, причем за все время было выпущено 4 099 экземпляров — для компании это рекордный показатель среди автомобилей с V12.