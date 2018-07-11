Ford привезет в Гудвуд Mustang в стиле истребителей Второй мировой

Компания Ford привезет на Фестиваль скорости в Гудвуде особую версию Ford Mustang, выпущенную в честь эскадрильи «Орел» Королевских ВВС Великобритании. Во время Второй мировой войны летчиков для трех эскадрилий набирали из американских добровольцев.

Маслкар построен в единственном экземпляре. Работа над ним велась совместными усилиями спортивного подразделения Ford Performance и тюнинг-ателье RTR Vehicles. Под капотом «Мустанга» установлена пятилитровая компрессорная «восьмерка», отдача которой увеличена до 710 лошадиных сил.

Помимо доработок двигателя, спорткар получил широкий углепластиковый обвес от RTR Vehicles и заниженную регулируемую подвеску Tactical Performance. Ливрея автомобиля сделана в стиле раскраски истребителей Второй мировой.

После фестиваля автомобиль отправят в США и выставят на аукционе. Вырученные от продажи средства передадут международной организации Experimental Aircraft Association, которая направит их на различные программы обучения молодежи.

Во время подъема на холм в Гудвуде автомобилем будет управлять дрифтер Вон Гиттин-младший. Во время заезда на пассажирском кресле будет находиться ветеран Королевских ВВС Великобритании Пол Миллер, чей отец служил в эскадрилье «Орел» в 1941-1942 годах.

Современная спецверсия Mustan Bullitt и автомобиль из фильма

Кроме того, в Гудвуд привезут легендарный Ford Mustang по прозвищу «Bullitt», которым управлял в одноименном фильме Стив Маккуин. В честь 50-летия картины производитель подготовил спецверсию современного «Мустанга». Она дебютировала на январском автосалоне в Детройте. Двухдверка получила форсированный до 482 сил двигатель, компоненты от «заряженного» купе Shelby GT350 и уникальный окрас кузова.