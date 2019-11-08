Ford вывел на тесты кроссовер на базе Mustang

Судя по снимкам, электромобиль получит купеобразный кузов, а переднюю и заднюю оптику позаимствуют у Mustang. Через пленку проглядывают фонари с тремя вертикальными блоками, а также заглушка на месте радиаторной решетки. В целом прототип напоминает рендеры, которые были опубликованы в начале ноября на форуме Mach E.