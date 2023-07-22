Выяснилось, что общего у нового Ford Mustang и гиперкара Pagani

Шины P Zero Trofeo RS могут использоваться на дорогах общего пользования, но на влажной трассе и при холодной погоде их эксплуатация не желательна. Конечно, у «Мустанга» и Pagani не одинаковые шины: на пони-каре используются колёса размерности 305/30 ZR19 и спереди, и сзади, а на гиперкаре — 265/35 ZR21 спереди и 325/30 ZR22 сзади.