МВД наметило сроки, когда камеры начнут фиксировать машины без ОСАГО

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за отсутствие ОСАГО одним штрафом в сутки. Согласно поправкам в статью 12.37 КоАП РФ, если водителя без полиса выявили несколько раз за день, ответственность наступает только за первое нарушение.

При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщила, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО.

«Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», — заявила Волк. Из ответа ГУОБДД МВД России следует, что цкамеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО осенью.