Экс-глава Porsche продлит жизнь традиционных ДВС

Технология, продвигаемая MWI, подразумевает использование вместо искрового разряда импульсный микроволновой. Ее можно адаптировать для любых современных двигателей, без необходимости внесения изменений в конструкцию. Испытания экспериментального двухцилиндрового мотора показали, что расход топлива при микроволновом зажигании снижается на 13 – 20 процентов (теоретически до 30 процентов), а уровень вредных выбросов из-за более низкой температуры сгорания воздушно-топливной смеси — на 80 процентов.

MWI уже начал переговоры с корейскими и китайским автопроизводителями. Одним из потенциальных партнеров называют Hyundai. Кроме того, стартап заключил соглашение с командой Fach Auto Tech, принимающей участие в монокубке Porsche Mobil 1 Supercup. Предполагается, что систему зажигания на основе микроволновых импульсов будут использовать на гоночных машинах со следующего сезона.