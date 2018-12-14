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13:44

Экс-глава Porsche продлит жизнь традиционных ДВС

Венделин Видекинг стал акционером стартапа, разрабатывающего альтернативную систему зажигания

Экс-глава Porsche Венделин Видекинг стал акционером немецкого стартапа MWI Micro Wave Ignition AG, который намерен продлить жизнь традиционных ДВС. Разработанная им альтернативная система зажигания поможет снизить расход топлива на 30 процентов и уменьшить вредные выбросы на 80 процентов.

Технология, продвигаемая MWI, подразумевает использование вместо искрового разряда импульсный микроволновой. Ее можно адаптировать для любых современных двигателей, без необходимости внесения изменений в конструкцию. Испытания экспериментального двухцилиндрового мотора показали, что расход топлива при микроволновом зажигании снижается на 13 – 20 процентов (теоретически до 30 процентов), а уровень вредных выбросов из-за более низкой температуры сгорания воздушно-топливной смеси — на 80 процентов.

MWI уже начал переговоры с корейскими и китайским автопроизводителями. Одним из потенциальных партнеров называют Hyundai. Кроме того, стартап заключил соглашение с командой Fach Auto Tech, принимающей участие в монокубке Porsche Mobil 1 Supercup. Предполагается, что систему зажигания на основе микроволновых импульсов будут использовать на гоночных машинах со следующего сезона.

По другому пути, также ведущему к снижению расхода топлива, пошла Mazda. Японская компания разработала двигатель Skyactiv-X, который работает по измененному циклу HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) — воспламенение однородной смеси от сжатия. Такой агрегат дебютировал на новой Mazda3, где стал частью гибридной силовой установки.

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