На аукционе продадут президентский Lincoln Continental

Белоснежный Lincoln Continental подали Джону Кеннеди и его супруге во время визита в Форт-Уорт 21 ноября 1963 года. На следующий день супружескую чету доставили на этом автомобиле на базу ВВС США в Карсуэлле, откуда 35-й президент отправился в роковую поездку в Даллас. Таким образом, выставленный на аукцион экземпляр является последним автомобилем, из которого Кеннеди вышел живым.

Несмотря на богатую историю, 47-летний Lincoln находится в отличном состоянии. По словам продавца, автомобиль прошел полную реставрацию. Однако передвигаться на «посмертном» кабриолете не получится. Президетский Continental предназначен ислючительно для коллекционного хранения, без права выезда на дороги общего пользования.