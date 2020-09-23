На аукционе продадут президентский Lincoln Continental

Белоснежный Lincoln Continental подали Джону Кеннеди и его супруге во время визита в Форт-Уорт 21 ноября 1963 года. На следующий день супружескую чету доставили на этом автомобиле на базу ВВС США в Карсуэлле, откуда 35-й президент отправился в роковую поездку в Даллас. Таким образом, выставленный на аукцион экземпляр является последним автомобилем, из которого Кеннеди вышел живым.
Несмотря на богатую историю, 47-летний Lincoln находится в отличном состоянии. По словам продавца, автомобиль прошел полную реставрацию. Однако передвигаться на «посмертном» кабриолете не получится. Президетский Continental предназначен ислючительно для коллекционного хранения, без права выезда на дороги общего пользования.
Под капотом Lincoln Continental 1963 года находится 7,6-литровый бензиновый V8 мощностью 345 лошадиных сил. Агрегат кабриолета работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Салон модели выполнен из красной кожи, которой отделаны сиденья, руль, а также дверные вставки и торпедо.
Специалисты аукционного дома предварительно оценили модель в 500 000 долларов (примерно 38,5 миллионов рублей по текущему курсу).
На прошлой неделе в американском штате Пенсильвания на аукционе Classic Cars выставили на продажу Lincoln Cosmopolitan 1950 года выпуска. Лимузин, изготовленный по индивидуальному заказу 33-го президента США Гарри Трумэна, оценили в 160 000 долларов (примерно 12 миллионов рублей по текущему курсу).