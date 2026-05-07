На автомобили Geely начнут устанавливать двигатели V6

Заявленная мощность ДВС варьируется от 476 до 544 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 600−700 Нм. Новинка послужит основой для последовательно-параллельной гибридной системы Horse 4LDHT, в состав которой также войдут гибридная трансмиссия, блоки управления и два электромотора.

Один электромотор будет размещаться на коленчатом валу бензинового двигателя, увеличивая крутящий момент и снижая потребление топлива, а второй (мощностью 476−612 л. с.) установят на трансмиссионном валу. Масса электропривода Horse 4LDHT составит 199 кг.

Инновационная гибридная силовая установка появится на серийных автомобилях Geely не позднее 2028 году.

Читайте также: