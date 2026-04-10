Опубликовано 10 апреля 2026, 15:06
На бывшем заводе Caterpillar наладят выпуск китайских тракторов

Китайская компания Lovol поможет перезапустить бывший завод Caterpillar. Бывший американский завод Caterpillar в городе Тосно Ленинградской области готовится к перезапуску. Это следует из годового финансового отчёта ООО «Тосно», с которым ознакомилось издание «Деловой Петербург».
© Caterpillar
Алексей Кованов
ООО «Тосно» (владеет заводом) начала сотрудничество с китайской группой Lovol. Последняя выпускает тракторы, экскаваторы, погрузчики, карьерные самосвалы и другую технику.

Бывший завод Caterpillar работал с 2000 года, выпуская экскаваторы, карьерные самосвалы электрогенераторные установки под американским брендом.

В 2022 году предприятие приостановило работу по причине санкций, а в 2023—2024 годах активы были переданы российскому инвестору.

Ранее стало известно, что Caterpillar выпустит пикап. В основу новинки авторы проекта заложили тяжёлый Ford F‑450 Super Duty, оборудованный дизельным двигателем V8 Power Stroke.

