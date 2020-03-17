На принтере распечатали сверхточную копию нового Kia Sorento. У нее работает даже приборка

Свой проект автор создавал с нуля, используя технологии 3D-печати, а также компьютерные модели нового Sorento, доступ к которым ему предоставил корейский концерн. При создании модели Ли Санг-Вон использовал светодиоды для фар ближнего света, габаритов, поворотников и задних фонарей, которые можно включать с помощью пульта дистанционного управления.

Чтобы изготовить макет приборной панели, ему пришлось наклеивать маленькие кусочки липкой ленты, покрывая каждую область, которая отличалась цветом. Приборка тоже рабочая – при включении поворотников загораются соответствующие лампочки.