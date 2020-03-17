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19:13

На принтере распечатали сверхточную копию нового Kia Sorento. У нее работает даже приборка

Несмотря на скромные размеры, модель кроссовера поражает детализацией и функционалом

Анастасия Дубина
Корейский художник Ли Санг-Вон распечатал на обычном 3D-принтере модель нового кроссовера Kia Sorento. Несмотря на то, что автомобиль пока что не был представлен публично, модель получилась удивительно детализированной и точной.

Свой проект автор создавал с нуля, используя технологии 3D-печати, а также компьютерные модели нового Sorento, доступ к которым ему предоставил корейский концерн. При создании модели Ли Санг-Вон использовал светодиоды для фар ближнего света, габаритов, поворотников и задних фонарей, которые можно включать с помощью пульта дистанционного управления.

Чтобы изготовить макет приборной панели, ему пришлось наклеивать маленькие кусочки липкой ленты, покрывая каждую область, которая отличалась цветом. Приборка тоже рабочая при включении поворотников загораются соответствующие лампочки.

Kia Sorento нового поколения стал на 80 килограммов легче и на 10 миллиметров длиннее. Теперь длина машины достигает 4810 миллиметров. Его колесная база больше на 35 миллиметров и составляет 2815 миллиметров.

Официальная премьера нового поколения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 пройдет онлайн. После отмены двух международных автосалонов производитель перенес презентацию на фейсбук. Она состоится 19 марта на официальной странице Kia.

Источник видео: YouTube/Thestory