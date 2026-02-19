На трассе М-4 «Дон» из-за снегопада столкнулись 12 автомобилей

«Сегодня примерно в 08:10 на 85 километре трассы М-4 „Дон“ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло 5 аварий с участием 12 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», – говорится в публикации.

По данным канала, движение автомобилей в сторону столицы сейчас ограничено. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции. Водителям посоветовали быть осторожными на дорогах, поскольку сложные погодные условия сохранятся в Московской области до конца дня.

До этого на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

