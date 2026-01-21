На видео попало как водители не пригласили гаишника к застолью

«В Люберцах водители поступают очень невежливо», – говорится в публикации.

На видео, размещенном в сети, заметно, что люди разложили в багажном отсеке несколько контейнеров с едой, при этом мужчина наливает в стаканы и рюмки напиток. Далее на записи заметно, что на парковке возле патрульного автомобиля стоит сотрудник правоохранительных органов и смотрит на происходящее.

До этого полиция Дагестана завелауголовные дела на водителей, которые катали детей по заснеженном дорогам на санках и других предметах, прицепленных к автомобилям. Госавтоинспекция также обратилась к родителям и законным представителям с призывом провести с детьми разъяснительные беседы, объяснить опасность подобных «забав» и не допускать участия в этом несовершеннолетних. В заключение ГИБДД призвала всех участников дорожного движения к ответственности и благоразумию.

